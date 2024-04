Marina o Ada? Il "dilemma delle mamme" irrompe in "Un posto al sole"

Una l'ha generato, l'altra lo ha cresciuto, ma il piccolo Tommy chiama "mamma" quest'ultima perché alla fine sono sempre i bambini che decidono

Una mamma è chi ti cresce o chi partorisce? Un dilemma atavico della storia dell’umanità che non poteva mancare ad Upas. Alla fine sono sempre i bambini che decidono, in maniera spontanea e naturale. Come è accaduto al piccolo Tommy, in una scena emozionante e riflessiva. Proprio mentre era in braccio a Ida, la sua mamma naturale, lui ha chiamato “mamma” Marina, che stava uscendo dalla stanza per andare in ufficio di Roberto. E con grande signorilità ha fatto finta di niente, continuando per la sua strada. Mentre Ida, che ora sta facendo di tutto per riprendersi il bambino, è rimasta malissimo. E, cosa strana, forse diversa dalla realtà, Marina, che è la mamma acquisita, che pure sta facendo il possibile per risultare genitrice del piccolo, non vuole essere chiamata “mamma”. “Perchè potrei essere sua nonna” dice. Ma anche perchè mamma non è, e nonostante tutto l’amore e l’attenzione, non riesce a sentirsi tale. E chissà se il bambino così piccolo risente comunque di questa situazione.