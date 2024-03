Quanta responsabilità dei genitori c’è nelle scelte, a volte sbagliate, dei figli? È l'interrogativo che ha accompagnato Un posto al sole tra le storie di Filippo, Serena, Michele e Rossella

Quanta responsabilità dei genitori c’è nelle scelte, a volte sbagliate, dei figli? Upas non poteva celebrare in modo migliore la festa del papà. Con una puntata interamente dedicata a questo interrogativo che si ripete dalla notte dei tempi. Da una parte Filippo e Serena, che non si sono accorti la figlia utilizzasse un cellulare con cui ha rischiato di finire in pericolo (e di una zia che glielo ha dato). Dall’altra Michele, che da Radio Golfo ricorda come un tempo i padri erano autoritari e disinteressati alla felicità dei figli, imponendo solo rigore e severità. Oggi invece sono spesso “amici” che non riescono a insegnar loro neppure l’educazione e il rispetto. E le mamme, rappresentante dalle quasi consuocere, che si scontrano al Vulcano. Alla fine il riassunto lo fa Rossella, che ancora in confusione per aver abbandonato il marito sull’altare chiama il papà: “Non è colpa tua. Quando mi hai dato le radici mi hai dato anche le ali”. Che è cio che ogni buon papà dovrebbe fare.