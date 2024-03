Tra retorica e scontro di genere la festa della donna di Un posto al sole

Anche la nostra soap preferita non riesce a fare a meno della retorica. Ma un malore improvviso finisce per agitare gli animi dei protagonisti di quest'8 marzo

Finalmente ci siamo tolti di mezzo anche questo 8 marzo. Anche a "Un posto al sole". E con lui tutta la retorica sulle donne, il femminismo, il patriarcato, le mimose, eccetera. Soprattutto se a festeggiare la ricorrenza è Mariella, in libera uscita con Bice. La donna accusa Diego di essere andato in vacanza con il figlio a fare baldoria e poi, tornato a casa, di essersi rimesso in pantofole. E quindi lei ora esce tutte le sere, dimenticando di svolgere le faccende domestiche. In casa ormai fa tutto lui, prendendosi anche le strigliate. “Quando sarà troppo tardi te ne accorgerai”, le dice Diego stremato.

Ma questo “tardi” sta per arrivare presto: un malore lo coglie improvviso. “Respira?”, gli chiede il soccorritore del 118, facendo rabbrividire i telespettatori.

Dalla festa della donna non ne esce meglio neppure Valeria, la vecchia fiamma ninfomane di Nico. Solo il pippone femminista di Michele Saviani a RadioGolfo99 pareggia la retorica delle donne con quella degli uomini. Fino alla prossima ricorrenza.