Perché vedere Antonia, la miniserie su Prime Video

Gli infermieri sull’ambulanza discutono se il pollo e la gallina sono o no la stessa cosa. “Nascono polli poi se crescono e si riproducono diventano galline” è la risposta più accreditata. “Antonia”, titolare della serie (sei episodi da 30 minuti) è sulla barella, semisvenuta e con l’ossigeno. E’ successo al lavoro, mestruazioni fuori tempo, tailleur rovinato, fugge dal set dove ha una particina. Gonna da smacchiare, e poi la temibile parola: endometriosi, con tanto di spiegazione scientifica. Noi sapevamo già tutto, per via di Lena Dunham. La showrunner di “Girls” che ne ha parlato, riparlato, fatto attivismo, e proselitismo, perché tutti sapessero l’infelice (sua, e di tante, tra cui la showrunner e attrice di “Antonia”) condizione.

