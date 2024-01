Tradimenti e rivelazioni a Un posto al sole: la fuga di Ida

Tradita dall'amica e ostacolata dalla zia, Ida grazie all'aiuto del padre riesce a contattare Diego. Intanto, nuove consapevolezze per papà Alberto e per Michele, che sceglie di non rinunciare all'esperimento radio con Micaela

Quella dell’epifania sembra essere una puntata di aggiustamenti ad Upas. Ida prova a fuggire dalla Polonia ma viene tradita dall’amica che rivela tutto alla zia che le impedisce di tornare in Italia. Ma il papà riesce a farle trovare il cellulare, e così la ragazza, anzi “madre di bambino” come la chiamano tutti i fan della soap, riesce ad avvertire Diego.

Nel frattempo il duro Alberto, anche se all’inizio è contrariato, piano piano capirà che il piccolo Federico, come tutti i bambini, non può stare a lungo lontano dalla mamma. Michele invece riuscirà a convincersi che l’esperimento radio con Micaela non può essere interrotto. Anche se i due continuano a scontrarsi, e Michele non riesce a liberarsi della sua prosopopea, la trasmissione è stata un successo in termini di ascolti ed espositori pubblicitari. E quindi anche il giornalista tutto d’un pezzo si convincerà che i prodotti editoriali e informativi alla fine sono sul mercato come tutti gli altri, e ciò che vale è il gradimento di utenti e sponsor.