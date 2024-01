Un posto al sole e il dilemma tra la felicità dei genitori e quella del bambino

Come fa una mamma a riconquistare la fiducia del figlio dopo che ha scoperto che ha tradito il papà? Basterà organizzargli una festa per la befana? Sono questi i dolori che a cavallo dell’epifania dilaniano Viola e Clara

Come fa una mamma a riconquistare la fiducia del figlio dopo che ha scoperto che ha tradito il papà? Basterà organizzargli una festa per la befana, come pensa Viola? Basterà rinunciare a vedere l’amante, finché non fa pace con il bambino? Basterà riempirsi di sensi di colpa? E come fa Clara a consegnare un figlio al papà, nella speranza che il piccolo non soffra la guerra del divorzio, ma con il rischio di non riaverlo mai più?

Sono questi i dolori che a cavallo dell’epifania dilaniano Viola e Clara. Fare i genitori non è semplice, essere buone mamme ancora di più. E in queste puntate Upas racconta storie molto reali e vicine ai telespettatori, che si dividono ma non giudicano. Perchè prima o poi tutti ci sono passati. Fino a che punto una mamma per amore del figlio può rinunciare alla propria identità? E sarebbe giusto farlo, trovando la propria felicità solo negli occhi del bambino?