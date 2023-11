Un posto al sole e le reazioni (non scontate) al tradimento di Viola

Nella soap c'è spazio anche per la compresione di una donna considerata una compagna responsabile. E che a un certo punto finisce per tradire la persona con cui sta da anni

E’ Viola la protagonista assoluta di questa settimana di Upas, al centro di una storia che intreccia tradimenti, famiglia, giustizia e cronaca. Ai fan della soap la ragazza non sta molto simpatica, perché è lei ad aver tradito il marito, e perché ha avuto persino il coraggio di avvicinarsi alla famiglia in difficoltà dell’amante. Eppure è sempre stata una donna seria, grande lavoratrice, ottima madre, compagna responsabile e figlia premurosa. Una ragazza modello.

Eugenio, dopo l’apparente rassegnazione con cui in un primo momento aveva reagito alla notizia del tradimento, ora riversa a Viola tutta la sua delusione, facendo l’elenco delle contraddizioni della ragazza durante gli ultimi mesi della coppia. Ma c’è poco di razionale da cercare quando ci si innamora. E solo a chi non batte il cuore può funzionare il cervello. Viola non ci ha capito più niente perché, giusto o sbagliato, si è solo innamorata di un altro, anche se non voleva. Lo ha capito Raffaele, suo papà acquisito, che è pronto ad aprire le porte di casa alla ragazza con il suo nuovo compagno. Una scelta non scontata, di fronte a una figlia fedifraga. Ma l’amore di un padre è incondizionato più di quello di un marito tradito. E non giudica di fronte all’amore stesso.