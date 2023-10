"La caduta della casa di Usher", un puzzle dalla premessa contorta

Edgar Allan Poe è un osso duro. Incubi, allucinazioni e terribili spaventi succedono nella testa dei personaggi: luogo inaccessibile al cinema e alla televisione. La casa Usher che sembra scrutare l’incerto visitatore, convocato da un suo vecchissimo amico, non è che una vecchia casa in rovina. Il “demone della perversità” lo sperimentiamo anche noi: l’orribile spinta a dire – e la terribile lotta per non dire – la frase che proprio non dovrebbe uscir di bocca, per non provocare, offendere, o causare guai più grossi.

