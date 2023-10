Di Giambruno mi basta l'onda, ché il fuori onda è da guardoni 

Di Giambruno mi basta l’onda, non ho bisogno del fuori onda che è sempre una cosa un po’ da guardoni. Il vero signore non guarda dal buco della serratura e se vede un minuto di “Striscia la notizia” cerca subito di dimenticarlo, sia il programma sia il fare da galletto del Primo Consorte (ho riflettuto a lungo sul termine da usare: “concubino” è da querela, “convivente” purtroppo non s’usa più, “compagno” mi ricorda il comunismo: “consorte” è perfetto per definire chi condivide un destino). Non sarò io il censore di manifestazioni di interesse nei confronti dell’altro sesso, che sono sempre manifestazioni di salute. Anzi di Grande Salute, per dirla col Nietzsche di Così parlò Zarathustra. Non sarò io il filocinese che si turba per la denigrazione eurocentrista del blu Cina: io che mi vanto di non avere mai messo piede in un ristorante cinese, di non avere mai addentato un involtino primavera. E non sarò io il maramaldo di turno, non sarò io il Fiorello che invita, per ridere ma mai nulla è solo per ridere, Giorgia Meloni alla separazione. Di Giambruno mi basta l’onda ovvero le dichiarazioni approvate. Non per disapprovarle (sì, le disapprovo, ma chi se ne frega di ciò che disapprovo) bensì per analizzarle, per ricavarne la cultura di riferimento. Che non è di destra, non è patriottica, non è conservatrice. E guarda caso somiglia alla confusa cultura politica di un governo che si dice tutte queste cose ma che nessuna di queste cose davvero è.



