Il declino della “prestige tv”, ormai fatta di spettri dei programmi passati

Grande è il disordine in televisione. Ce ne accorgiamo da soli: nessuno guarda la stessa serie tv di amici, congiunti, conoscenti, e pure critici. Vediamo il titolo di una serie promettente, i giudizi o le opinioni bisogna cercarli. Non troppo tempo fa, i titoli e gli articoli sulle serie da vedere erano una confortevole nuvola attorno a noi, ben prima che il programma sbarcasse sulle nostre tv o piattaforme streaming. “The White Lotus”, per esempio, è arrivato senza fanfara. La seconda stagione è esplosa perché girata a Taormina. E adesso? Lo chiede il Washington Post in coincidenza con le conquiste sindacali degli sceneggiatori Usa. Oltre quattro mesi di sciopero, e l’accordo appena raggiunto, hanno avuto sullo sfondo due terremoti. Primo, il declino della “prestige television”. Secondo, le piattaforme streaming che hanno iniziato a distruggere la tv come l’abbiamo conosciuta – e cominciano a tirare le somme dalla loro “generosità”. La valanga di nuovi contenuti proposti agli abbonati è servita a guadagnare soldi? (è questa la loro missione, non certo il nostro divertimento). Le piattaforme non sono gratis, ma abbastanza a buon mercato per far sospettare che il prodotto siamo noi.

