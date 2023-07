Da Disney a Netflix, il collasso dei signori dello streaming. Indagine su una crisi

Poche innovazioni sono state tanto distruttive in così poco tempo come lo streaming. L’ultima ricerca della Nielsen mostra che negli Stati Uniti il tempo trascorso nell’intrattenimento e nell’informazione via computer o telefonino è pari al 36 per cento rispetto al 31 via cavo e al 22,8 via etere. I titani di Hollywood piangono calde lacrime. I media tradizionali hanno perduto 20 miliardi di dollari dal 2020 a oggi scrive il Wall Street Journal. I consumatori sono rimasti contenti (almeno finché non hanno dovuto pagare), i lavoratori molto meno, in tanti hanno proprio perso il lavoro. Lo sciopero degli sceneggiatori che ha preso a bersaglio l’intelligenza artificiale è in realtà la manifestazione di un disagio più lontano e profondo. Ma anche i potenti signori degli studi cinematografici e televisivi hanno visto crollare i loro profitti. Parliamo di Paramount, Warner Bros. Discovery, Comcast e persino Disney. Anche se sono corsi a occupare un loro posto al sole di internet, non sono in grado di frenare la caduta. Dunque, ci sono i vinti e vincitori, come sempre. Ma allora perché abbiamo usato il passato, perché diciamo che lo streaming è stato distruttore, forse perché non lo è più? E cosa lo rimpiazzerà?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE