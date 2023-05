Sceneggiatori di Hollywood in sciopero, alla ricerca della dignità perduta

“Siamo incazzati neri, e tutto questo non lo accettiamo più”. Gli sceneggiatori a Hollywood sono in sciopero. Sarebbe stato bello se avessero adottato il grido di guerra scritto da Paddy Chayefsky per Peter Finch (in “Quinto Potere”, Sidney Lumet). C’era anche una sublime Faye Dunaway, e se siete rimasti incantati dall’eleganza con cui le cadono i vestiti, sappiate che le sarte erano sempre pronte con i ritocchi. Questa era Hollywood. Non divaghiamo, la situazione è seria. Oggi gli sceneggiatori riuniti nella Writers Guild of America hanno cominciato lo sciopero. Chiedono soldi, come tutti, alla controparte Amptp – l’associazione che riunisce i produttori cinematografici e televisivi americani. Il contratto di categoria scadeva il primo maggio, qualche soldo durante i negoziati era pur venuto fuori (sostengono i produttori). Restavano le posizioni inconciliabili sullo statuto della professione. Un tempo aveva una sua dignità, senza i riflettori ma decentemente posizionata nella catena alimentare. Ora è ridotta a un lavoretto precario, senza garanzie, con contraccolpi esistenziali. “Siamo noi a far ricchi i produttori”, sostengono gli sceneggiatori. Con scarse ricadute economiche: metà degli 11.500 iscritti alla Writers Guild of America guadagna il minimo sindacale. Era un terzo prima dello sciopero del 2007-2008 che bloccò Hollywood, con una perdita di due miliardi di dollari (oltre agli scrittori e alle sarte, lavorano i fattorini, il catering, le tintorie, gli autisti).

