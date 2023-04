La Bella Morte riscritta con i se di Nanni

Riscrivere la storia con i “se”, dice Moretti, perché no? Meglio che impiccarsi alla depressione. Ho trovato il suo ultimo film, dedicato al Sol dell’avvenire, divertente e aggraziato, con Nanni al centro che ti lascia vedere il film ma solo entro certi limiti, e lo commenta in modo sapido. Scontati certi moralismi e intellettualismi, imperdonabile il ballo o girotondo sulle note orientaleggianti di Battiato, ma per il resto è una commedia drammatica funny e edificante per un pubblico ex comunista come l’autore o genericamente “de sinistra”. Il cuore ideologico del film, che è anche un intreccio di storie d’amore e contiene un formidabile attacco comico alla cara Netflix, è quello che mi interessa qui. Se nel 1956, durante la rivolta ungherese soppressa nel sangue dai carri armati sovietici, un circo di acrobati e clown e elefanti magiari si fosse ribellato, se una sezione Antonio Gramsci del Quarticciolo si fosse rivoltata contro la linea del partito di Togliatti, difendere l’Ungheria dalla controrivoluzione, l’Unità sarebbe uscita con un titolo a nove colonne, dopo aver incassato l’insurrezione libertaria delle sezioni del Pci, un titolo di “Addio all’Unione Sovietica”, improbabile ma sempre meglio di “Scusaci principessa”, che fu il titolo sansonettiano dedicato all’incidente stradale di Lady Diana tanti anni dopo.

