Lo spoiler system delle serie tv (con tanti segreti, anche inutili)

Grazie per aver gentilmente fornito i link per vedere in anticipo film e serie. Le serie soprattutto, perché a chiedere i link di certi film sembra di essere tornati ai tempi dei fratelli Lumière. “Non c’è”, è la risposta. Ma come non c’è, siamo nel 2023. Tra un po’ il cinema sarà sostituito da due elettrodi applicati alle tempie, come prevedeva Alfred Hitchcock: i film servono per suscitare emozioni, con i progressi della tecnica si potrebbero trasmettere direttamente i brividi di paura, addio a registi, sceneggiatori e attori. Peggio ancora è la risposta, recitata con sfumature di disprezzo nella voce: “Sai, è un film che andrebbe visto sul grande schermo”. Ma davvero? E se me lo guardo a casa su un televisore grande come una piscina? Poi i link delle novità arrivano, quelli delle serie senza bisogno di chiederli. Accompagnati ormai da una lunga lista di “do not reveals”, ovverosia i dettagli che non si possono svelare. O non si possono svelare prima di una certa puntata, che andrà in onda in una certa data. Perfino “And Just Like That… 2” – seconda stagione della serie con le signore “Sex and The City”, prossimamente su Sky e in streaming su Now – si presenta accompagnata da una lunga lista di “plot point” da tenere segreti. “Per non rovinare l’esperienza allo spettatore”.

