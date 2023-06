La goduria dell'Italia che con il Cav. ha scoperto la libertà superando il monopolio tv

È il 10 gennaio del 1980 e negli studi di TeleMilano Silvio Berlusconi ha organizzato una conferenza stampa. In quel momento le tv private sono sinonimo di televendite sgangherate, filmetti zozzi, show pecorecci, e lui vuole presentare una nuova idea di network nazionale. “Quasi tutte le sere vedo i programmi della tv americana che mi faccio mandare dagli Stati Uniti”, spiega il Cav ai giornalisti, “e ho capito che la tv deve soprattutto avere ritmo, deve saper inchiodare lo spettatore”. Dieci mesi dopo inaugura Canale 5. Comincia un’altra storia d’Italia. Difficile dire se sia stato più accecante il berlusconismo come sogno o l’antiberlusconismo come totem e religione, ma la rivoluzione televisiva del Cav. resterà tra le grandi imprese immaginifiche del Novecento italiano. Impresa avventurosa, rocambolesca, leggendaria. La stessa euforia libertaria dei pionieri della digital revolution, ma con Mike Bongiorno e il Cav. al posto di Bill Gates e Steve Jobs. Di certo non si capisce granché dei nostri ultimi quarant’anni se non si parte da questa rivoluzione epocale. La possibilità, data a tutti e gratis, di accorciare le distanze tra la paternalistica tv di stato e la meravigliosa tv via cavo americana, quando da noi non si sapeva bene neanche cosa fosse questo “cavo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE