Rai, Miss Italia rimandata. Mentre scoppia il caso “Incoronata”

Una notizia, un’indiscrezione, una riflessione. L’ad Rai, Roberto Sergio, generale Patton, è mite e callido. Già carico di rogne, non vuole aggiungerne nuove. Ergo, il grande recupero di Miss Italia 2023, in Rai, al momento è sospeso. Bisogna preparare i palinsesti ed esordire a settembre. Miss Italia è costume italiano, ma questi sono tempi da calzamaglia. Se Murgia e Saviano vi vedono lanciare sguardi alle miss, come minimo, dicono che siete “infoiati mas mas”. Evitiamo polemiche. Sergio, sacrestia dc (grazia piena, dominus tecum), avrebbe deciso di rimandare Miss Italia a febbraio e vuole che a condurla sia Milly Carlucci, su cui nessuno può dire nulla (la sorella Gabriella è data per candidata FdI alle Europee). Detto questo, la Talpa Rai, il patriota, è furiosa: “La giornalista Rai, Incoronata Boccia ha tutte le carte in regola per fare la vicedirettrice del Tg1. E’ da anni caporedattrice del Tgr Sardegna, ed è pure nell’esecutivo Usigrai. Ma ogni giorno, Incoronata, deve subire gli sberleffi. Puh! Miserrimi tutti”. Talpa, a cosa ti riferisci? “Tutte le mezze frasette, ‘amica di’, ‘stimata da’. Dove sono finite le femministe Rai? Perché non dicono Je suis Incoronata?”. La talpa sta ritagliando tutti gli “articoletti” e li consegnerà a Concita De Gregorio, che dice “dovrebbe farci una delle sue riflessioni”. Domanda: “Perché una donna di destra non può fare la stessa carriera di una donna di sinistra? Parliamone”. La Talpa non sopporta le soperchierie. Oggi in libreria arriva Emigrazioni Oniriche di Manganelli (Adelphi). Stupendo. Un saluto. Sempre amore e baci, da Mazzini.

