I pensieri del dg Rai, Giampaolo Rossi, e i messaggi alla Lega: "Se la Rai cade, l'Italia cade"

Chi vuole bene alla Rai parla così: “C’è chi tifa la chiusura di questa azienda e chi crede invece che la Rai sia un’azienda dalla sterminata ricchezza. C’è chi si batte per la fine della Rai e chi ritiene invece che senza la Rai saremo italiani meno liberi, meno colti, meno informati. Io appartengo ai secondi. Se la Rai cade, l’Italia cade”. Sono pensieri del nuovo direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, il signor Rai di Giorgia Meloni e sono pensieri che ci vengono trasferiti da persone care a Rossi. E’ giusto precisare dunque che sono infedeli nella forma, ma fedelissimi nella sostanza. Sono imprecisi nello stile, ma rigorosi nel contenuto. C’è oramai più verità nei colloqui afferrati, e riformulati, che nelle interviste rilasciate per convenienza e riscritte con la penna della vanità. Rossi e Roberto Sergio, l’ad Rai, si presenteranno domani in Commissione di Vigilanza Rai e risponderanno alle domande dei parlamentari. Ne mancherà una che invitiamo il Pd a formulare: “La posizione del governo Meloni, sulla Rai, qual è? E’ quella di Rossi o è quella della Lega, che deposita disegni di legge per abolire il canone? L’idea della Lega, di Matteo Salvini (e si può condividere o meno, ma è la sua) è che il canone vada progressivamente superato (entro cinque anni) e che la Rai vada messa sul mercato. La Rai deve vivere o deve morire?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE