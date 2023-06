Rai 2030, Google vuole pesarsi con Auditel. E' l'incubo delle tv tradizionali

Roma. Se la Rai dovesse spegnersi, chi piangerebbe la sua scomparsa? Senza canone è finita, ma senza canone e senza pubblicità la sua chiusura è accelerata. La gaffe del Tg1 e gli addii di Fazio, Annunziata e Gramellini sono problemi editoriali. Sono problemi notevoli, ma meno rilevanti rispetto a quanto si racconta. La Rai è minacciata. E’ una minaccia bianca. E’ la minaccia del progresso e della concorrenza. La Rai, e Mediaset e La7, in gergo, sono definiti broadcaster tradizionali. Sono televisioni che hanno la possibilità di misurare i loro programmi in termini di ascolti. Cosa si diceva quando Fazio veniva attaccato per i costi delle sue puntate? Si rispondeva, a ragione, che Fazio ripagava i costi e che faceva guadagnare l’azienda grazie ai suoi ascolti. Ineccepibile. Fazio, Annunziata e perfino Sanremo, il programma più visto della Rai, sono briciole se confrontati ai video di YouTube. Cosa accadrebbe se una piattaforma digitale come Google TV, la piattaforma dove con un clic si passa dal Tgr Rai a Netflix, Amazon Prime, fino a YouTube, chiedesse di misurare la fruizione? Cosa accadrebbe se i canali degli youtuber venissero misurati con le stesse metriche delle televisioni? Google ora lo pretende ufficialmente. Il 24 maggio, presso la Stampa estera, è stato organizzato da Elisa Giomi, commissario Agcom, un convegno a cui ha preso parte, tra gli altri, Diego Ciulli, capo delle relazioni istituzionali di Google Italia. In quella sede Google ha dichiarato di volersi “pesare” come si pesa Rai 3 o Rete 4.

