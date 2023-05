Rai traslochi, Gramellini lascia e va a La7. Porro tratta. Augias: "Io non mollo"

Terza uscita. Dopo Fazio e Annunziata, Rai 3 perde un altro big. L'ad Sergio è ora preoccupato. Per sostituire Annunziata anche ipotesi Di Bella. Vianello mai chiamato per comunicargli la nuova nomina

La Rai ha rotto le scatole. Ormai le fanno tutti. E’ Rai trasloco. Dopo Fazio e Annunziata se ne va pure Massimo Gramellini, con le sue tazzine, e a bordo del furgoncino di Urbano Cairo. Sbarca a La7 per la felicità del suo editore che lo è anche del Corriere della Sera, quotidiano dove Gramellini tiene la rubrica “Il Caffè”. L’ad Rai, Roberto Sergio (Patton), non credeva che il caffè da ad fosse tanto amaro. Blew! Da oggi solo tisane allo zenzero. Corrado Augias garantisce invece che lui resta. Noi del Foglio lo abbiamo fermato, di persona personalmente (a ora di pranzo, a Piazza Colonna). Augias ci ha dato una carezza e dichiarato: “Io non lascio la Rai, ta-tan-ta-tan!”. Vuole rifare il suo programma musicale che dice: “E’ stato un successone”. Gli abbiamo chiesto a quel punto l’intervista vera e lui: “Cicci, la devo dare a Repubblica”. Probabile che non ce la racconti giusta. Augias è pur sempre un Jedi (è una firma del Gruppo Jedi). Vai a fidarti.