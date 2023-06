In Rai va in scena il cabaret Voltaire della purezza più pura che ci sia

Pietro Nenni diceva notoriamente che “a fare il puro trovi sempre uno più puro che ti epura”. Saggezza romagnola e prettamente politica. Ora si assiste a uno spettacolo forse poco commendevole, però molto divertente. La guerra degli epurati. Attempati fratacchioni e auguste badesse se ne vanno dalla Rai perché la politica è ingorda. Ricevono il benvenuto altrove, com’è sensato nei casi di successo e anche in quelli di mezzo, perché il mercato è il mercato. Ma altri attempati profeti dell’epurazione non ci stanno. Protestano la loro condizione originaria e doc di epurati veri, contro le false vittime di un sistema accarezzato e confortevole negli anni duri del conflitto di interessi. Si tirano in ballo medaglieri, segnacoli, agenti di commercio per star, filtri protettivi che escludevano e affamavano i protomartiri, quando già governava la destra, che non è nuova all’eterno ritorno dell’identico, l’occupazione non abusiva del servizio pubblico (c’è una legge che innalza o abbassa Parlamento, partiti, governo alla testa della fabbrica televisiva di stato), occupazione da tutti e sempre praticata.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE