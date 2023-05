Fazio, Annunziata, Giletti: il mercato degli “epurati” che allunga la carriera

Dall’ex conduttore di “Che tempo che fa” che sigla un importante contratto con Discovery fino al possibile approdo in Rai dell’ex volto di La7. Se riesci a passare per “epurato” aumentano le possibilità di essere ricollocato

Nelle ultime settimane il paese ha assistito a un intenso dibattito sulle vere o presunte “epurazioni” di giornalisti televisivi, che avvertito il nuovo corso politico in Rai hanno avvertito un clima ostile o non si sono più sentiti a proprio agio. E ne hanno tratto le conseguenze che hanno ritenuto più opportune. Lucia Annunziata, che curava una delle poche trasmissioni di approfondimento, se n’è andata dalla Rai perché “non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo”, ha scritto nella lettera di dimissioni. Fabio Fazio, autore di una delle trasmissioni di maggiore successo della tv pubblica, ha invece preferito siglare un nuovo importante contratto con Discovery. Ha cercato nel mercato privato la libertà che presumeva non avrebbe più avuto in Rai.