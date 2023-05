Fazio saluta con Emile Zola (j'accuse!). E' ora di Salvini con Pino Insegno

Il ruolo della vittima, dell’epurato, del capro espiatorio glielo avevano messo su un piatto d’argento, ma lui niente. Calmo. Sereno. Zen. Soprattutto all’inizio del suo lungo addio, Fazio non evocava oscuri complotti e bavagli, ma addirittura le magnifiche sorti e progressive del mercato (“non siamo martiri, lavoreremo altrove”, un “altrove” davvero radioso, multinazionale, e in grande ascesa dopo la fusione Discovery-Warner). Insomma, nun ce se credeva, come si dice a Roma. Che stile! Che aplomb! Bravo. Nulla però in confronto al coup de théâtre che aveva in serbo alla fine. Sapevamo che l’ultima puntata di “Che tempo che fa” sarebbe stata piagnucolosa e deprimente e così è stato. Si poteva immaginare una letterina di Littizzetto con sproloqui su “un’Italia un po’ diversa”, la libertà, il dissenso, la censura neanche fossimo in Turchia, e tutto quel vasto repertorio che chi ha trent’anni di antiberlusconismo alle spalle ha già visto mille volte. Fazio invece manteneva il pathos della distanza. Lasciava fare. Era del resto la sua festa. Poi, all’improvviso, il genio. Eccolo Fazio, su Instagram, che saluta il suo fedele pubblico immortalandosi con il celeberrimo “J’Accuse” di Émile Zola alle spalle, la madre di tutte le petizioni e indignazioni, emblema di ogni martirologio intellettuale, prequel di tutti gli “Io so”, pasoliniani e non.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE