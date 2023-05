Il saluto di Fabio Fazio alla Rai: "Sono stati 40 anni bellissimi"

È andata in onda l'ultima puntata di Che tempo che fa. Il congedo da Viale Mazzini e i ringraziamenti del conduttore che ora lavorerà per Discovery

“Un grazie sincero alla Rai. La Rai è la tv pubblica, è la tv di tutti e quindi anche la mia, non posso e non possiamo che volerle enormemente bene", ha detto Fabio Fazio nell'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma condotto su Rai 3 per vent'anni, che non andrà più in onda ora che Fazio ha firmato un contratto con Discovery. Insieme a lui lascerà Viale Mazzini anche Luciana Littizzetto.

"Proprio in questi giorni 40 anni fa, facevo il provino, incredibilmente mi hanno preso", ha ricordato il conduttore. Che ha ringraziato alcune figure chiave della sua carriera e poi il pubblico: "Il grazie più grande lo voglio dire però al pubblico, che in questi 40 anni è cresciuto e anche invecchiato con me, con noi. Grazie a tutti voi che mi siete stati vicino e che sono sicuro ci starete ancora vicino. Sono stati 40 anni bellissimi”.