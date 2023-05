Rai gruviera: sostituire Fazio e Annunziata non è facile. La corrida dei vicedirettori

La sbornia, il sonno, l’emicrania. Dopo Rai Fiume è Rai pagina bianca, ma anche Rai gruviera. Fazio amore ciao, Annunziata adieu. Arriva un momento in cui il grande direttore di destra Rai deve duellare con il foglio intonso. E’ come nei giornali quando tutti sono in ferie: “E oggi chi scrive? Ma sa scrivere?”. Fazio faceva ascolti bumbum (13.6 per cento) e Annunziata (Ann.) ben 8.2 per cento. Maggioni al posto di Ann. è una ipotesi. Myrta Merlino un’altra. Pino Insegno, si sa, può fare tutto, anche la moka. La domanda adesso è : “E mo’ chi ce mettemo?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE