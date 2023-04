Il non mistero della chiusura di Non è l'Arena

Se c’è una cosa che fa soffrire Cairo è perdere soldi, e il programma di Massimo Giletti su La7 perdeva 150.000 euro a puntata malgrado le acrobazie di un’informazione fatta a fumetti. Salvini lo vuole in Rai, ma FdI no

Chissà perché viene raccontato come un mistero. Urbano Cairo ha chiuso il programma di Massimo Giletti su La7, quello grazie al quale l’Onu è stata sul punto di inserire l’Italia nell’elenco dei paesi sottosviluppati, perché ormai Giletti gli faceva perdere una barca di soldi. E nell’ultimo mese la situazione si era fatta addirittura insostenibile: circa centocinquantamila euro di passivo ogni puntata. Insomma ogni santo giorno in cui “Non è l’Arena” andava in onda, Cairo, uno che a La7 riesce a tagliare i costi persino delle colazioni al mattino, che rinegozia al ribasso pure i contratti già chiusi verbalmente, era costretto alla più spaventosa (per lui) delle ginnastiche: quella di svuotare il portafogli.