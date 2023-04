Cibo, migranti, case popolari: ecco l'Italia dei talk che non fa male a Meloni

Una volta si diceva che il criterio generale per le raccomandazioni portasse, nell’applicazione pratica, a un trio composto da uno di sinistra, un democristiano e uno bravo. Qualcosa di questa tripartizione echeggia nelle scalette dei talk in una versione ovviamente modernizzata ma straordinariamente efficace per uscire dall’impaccio del programma urlato sì, livoroso pure e anche denso di reportage di denuncia, ma favorevole al governo. Ovviamente parliamo del mondo retequattrista, i cui effetti e le cui contaminazioni stilistiche sono ben maggiori di quanto si pensi, andando a toccare anche altri lidi televisivi e creando emulazione. Tornando al trio, eccolo esplicitato in una scaletta tipo, andata in onda qualche sera fa, in cui si trovavano in successione l’attacco al cibo tradizionale, gli sbarchi dei migranti e la criminalità organizzata che gestisce le occupazioni delle case popolari. Ecco la tripartizione portata nell’Italia meloniana.

