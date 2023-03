La strage di Cutro è solo l'ultimo caso in cui al salvataggio si preferisce l'intervento di polizia

Il nodo della questione sta in due parole, “principio di precauzione”. E’ sulla base di questo che si dovrà capire se davvero domenica scorsa è stato fatto tutto il possibile per impedire che il barcone stracarico di migranti si incagliasse a un centinaio di metri dalla costa di Steccato di Cutro, facendo annegare 67 persone, fra cui 15 minori, e lasciando fra le onde un’ottantina di dispersi. Mercoledì, prima ancora che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondesse alle domande dei deputati in commissione Affari costituzionali alla Camera, il comandante della Capitaneria di porto di Crotone, Vittorio Aloi, ha aggiunto elementi che mettono in ulteriore difficoltà il Viminale. Il comandante ha dichiarato ai cronisti che, sulla base della prima segnalazione del barcone inviata dal velivolo Frontex, “spettava alla Guardia di Finanza intervenire per prima”. Secondo Aloi, la Guardia costiera sarebbe rimasta defilata per l’intera successione degli eventi fino a domenica mattina alle 4.30, quando ormai il barcone si era spezzato in due. Cosa sia successo fra l’avvistamento di Frontex, avvenuto la sera precedente alla strage, e la mattina successiva sarà appurato dall’inchiesta condotta da Giuseppe Capoccia, procuratore di Crotone. Il reato di omissione di soccorso ancora non è ipotizzato, ma per il pm un dato è certo: “Nessuno ha mai dichiarato un evento Sar e quindi non è mai partita un’operazione di ricerca e soccorso”. L’intero intervento, sin dall’invio delle due unità della Guardia di Finanza, poi rientrate in porto a causa del maltempo senza raggiungere il target, è stato gestito come un’attività di polizia (law enforcement) e non di salvataggio (Sar, ovvero search and rescue). Ed è qui che entra in gioco il “principio di precauzione”.

