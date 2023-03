La Rai estiva vira a destra: i nuovi volti e programmi

In attesa dell’addio dell’amministratore delegato Carlo Fuortes, che presto trasmigrerà altrove, in Rai sono in arrivo i palinsesti estivi, che giovedì saranno presentati in consiglio di amministrazione. E avranno una bella spruzzata di destra. C’è un nuovo programma (l’ennesimo) per Monica Setta (assai sponsorizzata dalla Lega), si parla di un ritorno di Roberto Poletti, ci sarà una serata speciale su Maurizio Costanzo presentata da Pierluigi Diaco. Arriverà, forse, anche Incoronata Boccia, giornalista vicina a Giampaolo Rossi. Il quale, se tutto andrà secondo i piani, diventerà direttore generale, con Roberto Sergio ad.

