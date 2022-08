Da Sangiuliano a Di Bella. Il falò dei candidati Rai

Si sono inventati un mestiere nel mestiere. E’ il mestiere dello “scandalizzato”. Chi è lo “scandalizzato”? E’ il giornalista Rai che in campagna elettorale si scatena. Esistono almeno tre categorie di scandalizzati. Lo scandalizzato uno: è quello che twitta contro i leader di partito. Lo scandalizzato due: è quello che desidera candidarsi. Chiama i segretari per ricordare che lui si è battuto e sarebbe uno scandalo non candidarlo. Lo scandalizzato tre: è il tesserato Usigrai che in queste ore definisce scandalosa la candidatura del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano con Fdi. Lo scandalizzato tre è sicuramente maggioranza ed è il più dotato di faccia tosta. Al momento la candidatura di Sangiuliano è un’indiscrezione mentre è un fatto che l’Agcom abbia richiamato la Rai per il caso Anzaldo. E’ la giornalista del Tg1 che si è lasciata scappare una battuta contro Giorgia Meloni.

