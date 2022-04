Rai 3 è l'enclave felice della televisione italiana

Il caso “#Cartabianca” va avanti ormai da settimane. Tra un dibattito ostinatamente bambinesco sull’invio di armi in Ucraina, mandato in loop per cinquantuno giorni, tra lo scatenamento a briglia sciolta di Orsini e il sospetto di connivenze, faziosità e concorso esterno in cazzeggio in libertà, il caso s’è man mano ingigantito. E’ sconfinato in esame di coscienza collettivo sui talk-show, battibecco a mezzo stampa, dossier per la commissione di vigilanza Rai e infine succosa saga famigliare, con contesa sul buon uso del cognome “Berlinguer”. Il cugino Luigi sconfessava Bianca (“Il nostro cognome va protetto e tutelato come un pezzo di cristallo, bisogna farne manutenzione continua”), tirando fuori con quel “Manutenzione Continua” un gran nome per un nuovo, eventuale partito della sinistra antagonista.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE