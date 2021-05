Renzi e Mancini, galeotto fu il cagotto

Galeotto fu il cagotto (non il canotto, come cantava Renato Zero). Se siamo venuti a conoscenza di quello che potrebbe essere il complotto, di cui parlava anche Goffredo Bettini, ordito per far cadere il governo di Giuseppe Conte, è sì grazie al giornalismo investigativo di “Report”, ma è soprattutto merito di un forte e prolungato attacco intestinale che ha colpito uno sconosciuto signore in viaggio lungo l’Autostrada del Sole. E’ la fermata d’emergenza all’Autogrill di Fiano Romano che consente di assistere, a fine dicembre, all’incontro segreto tra Matteo Renzi e un alto dirigente dei servizi segreti, Marco Mancini, proprio quando si discutono le nomine dei servizi e il leader di Italia viva sta elaborando la sua trama contro Conte. Che non ci sia l’opera dei servizi segreti dietro alla caduta dell’Avvocato del popolo?

