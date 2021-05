L'intervista di Ranucci a Renzi: domande inutili e perniciose, risposte dolci e velenose

Quando c’era lei, caro Lei, venne Bernardo Jovene al Foglio sui contributi pubblici, uno scandalo della mutua, e sistemò per bene tutti i falsi percettori di utilità per giornali disutili, salvando alla grande la Scala o la Scaletta della stampa italiana. Gratitudine rinnovata, dopo lo strepitoso documentario suo, e appassionato, contro Di Pietro nel Mugello, capolavoro di culto della mia personalità. Divenni come un amico di “Report”, che guardavo poco perché detesto il giornalismo investigativo, anche quello del New Yorker, per dire. Mi piace il giornalismo analitico o tribunizio, sono fatto così. Poi venne Sigfrido, il poco wagneriano Ranucci, quello che ce l’aveva con gli americani in Iraq, e ho smesso di far parte del club, su istruzioni conformi della Cia.

