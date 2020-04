Il nostro O.J. Simpson è un tizio sulla spiaggia braccato dalla D’Urso

Barbara D'Urso e il nuovo neorealismo in tv Dopo l’inseguimento dell’uomo sulla spiaggia di Jesolo, braccato dagli elicotteri della Protezione civile mentre tentava di spezzare il lockdown, “Pomeriggio Cinque” sembra un titolo troppo anodino

Roma. Il nostro O.J. Simpson non scappa a bordo di una Ford Bronco bianca, non c’è l’Interstate 405 da percorrere, non siamo nemmeno a Los Angeles. No, il nostro O.J. Simpson è un tizio sconosciuto di cui non frega niente a nessuno che cammina sulla spiaggia, circondato dal nulla epidemiologico ma inseguito dall’elicottero della Guardia di Finanza e dalle telecamere di Canale 5.Il nostro O.J. Simpson è stato “pizzicato” – come direbbe Virginia Raggi,...