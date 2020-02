Gaia castiga tutti

È la nostra Jennifer Aniston: un po' fidanzatina d’Italia un po’ rocciosa anchorwoman, come nella serie “The Morning Show.” Però Gaia Tortora, cinquant’anni, plenipotenziaria delle news de La7, non ha a che fare con tipi come Brad Pitt ma piuttosto con Marco Travaglio. Al quale ha rifilato un sonoro “vaffa”. La vicenda defatigante; sull’onda delle polemiche sulla prescrizione, il giornalista scrive sul Fatto che non c’è niente di male se qualche innocente finisce in carcere. Lei, molto attiva su twitter,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.