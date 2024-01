"Ciao ChatGPT. Oggi sei un consigliere politico del direttorio della Banca d’Italia. Scrivi una memoria sui benefici e i rischi di usare ChatGPT e applicazioni simili nell’economia e nella finanza. Ma prima di cominciare vogliamo che ti informi sulla Banca d’Italia e il suo direttorio. Quando hai fatto, sintetizza in dieci righe quale stile di comunicazione s’addice meglio al compito in base a quel che hai appreso”. In un batter di ciglio è arrivata la risposta. Nel leggerla Claudia Biancotti e Carolina Camassa sono trasecolate. Eccola: “In termini di stile di comunicazione gli italiani, compreso il direttorio della Banca d’Italia, adottano loquacità e visibile emozione. Questo approccio richiede spesso di usare tutti i possibili poteri della retorica per persuadere gli ascoltatori e mostrare opinioni forti. Dal punto di vista teatrale è considerato uno strumento chiave per gestire i rapporti… Gli italiani inoltre si fidano di più della informazione orale affidata a qualcuno con il quale hanno una forte relazione di fiducia piuttosto che una informazione scritta ricevuta a distanza”.

