Il New York Times non è contro l'IA

Il giornale fa causa a ChatGPT per violazione di copyright, non per luddismo

A due settimane dall’accordo con cui il gruppo editoriale Axel Springer ha stretto un’alleanza con OpenAI, il New York Times ha preso una decisione del tutto opposta, denunciando sia OpenAI sia Microsoft per l’utilizzo non autorizzato dei suoi articoli e contenuti. Violazione di copyright, quindi: proprio quell’elefante nella stanza che molti nella Silicon Valley stanno cercando di evitare da un anno, e che divide pubblico e addetti ai lavori. Perché la magia di ChatGPT e altre intelligenze artificiali generative possa avvenire, questi sistemi devono analizzare enormi quantità di dati, in un processo di allenamento. Ma dati, contenuti, immagini e parole che hanno reso le IA in grado di scrivere e disegnare sulla base di qualche input arrivano da ovunque nel web: libri, archivi digitali, social network, siti e articoli di giornale. Secondo il New York Times, però, milioni di suoi articoli sarebbero stati usati per allenare chatbot che ora sono in competizione col giornale. E con i media tutti.