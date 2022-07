Anche i giganti soffrono

Twitter sedotta e abbandonata dopo tre mesi da Elon Musk il cui gioiello, Tesla, ha registrato una riduzione delle vendite trimestrali per la prima volta in due anni. Arriva anche l’Ubergate che svela le manovre della compagnia di noleggio digitale per accaparrarsi favori: i tassisti stappano birrette a Roma e champagne a Parigi, assediano Palazzo Chigi e inveiscono contro l’Eliseo. Poi gli scioperi ad Amazon e a Ryanair, amaro risveglio per i due campioni del mondo globale a basso costo. Netflix non è più Netflix, perde sottoscrizioni e vuol fare ricorso alla pubblicità. Google e Facebook hanno smesso di assumere. Le criptovalute sono a un punto di svolta, attaccate dalle banche centrali e abbandonate dagli speculatori delusi. Che cosa succede ai protagonisti della Grande trasformazione? Siamo giunti in cima alla piramide tecnologica e adesso non resta che scendere, senza sapere come? Oppure è una crisi di maturità, quindi dobbiamo aprire la bibbia dei corsi e ricorsi economici? Ciascuna delle storie che raccontiamo ha la propria identità, eppure tutte sembrano seguire un percorso comune.

