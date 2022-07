A che punto è la rivoluzione digitale. Parla il ministro Vittorio Colao

Via i moduli, la carta, le attese, ma non solo: “Lo stato comincia a prendersi cura dei cittadini in quanto titolari di diritti”. Reti, servizi, cloud: come la digitalizzazione sta cambiando l’Italia. Chiacchierata a tutto campo con il ministro Colao

"La domanda, la domanda, il modulo”, ci dice il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao, allungando le vocali, per rendere ancora più grottesca la descrizione dei tipici passaggi richiesti per ottenere qualcosa dallo stato, dagli uffici pubblici. Si sente che sta a metà tra la classica tirata antiburocratica e l’avvio di uno di quei terribili sermoni dei visionari del web, ma si trattiene, istintivamente, da entrambi i rischi. Il vaccino contro la verbosità e contro la fumosità dei disegnatori di scenari lo ha assunto in tanti anni di esperienza nelle aziende, quelle con i fondi e gli azionisti a tenerti d’occhio, dove ha imparato a ragionare per passaggi successivi e a confrontarsi sullo stato di avanzamento verso gli obiettivi fissati. Sa che il resto è fuffa, e davvero non c’è neanche bisogno di andarla a cercare, non c’è bisogno di abbellimenti o di arabeschi, perché il piano con cui si sta digitalizzando l’Italia è pieno di realizzazioni, di traguardi visibili, di cambiamenti.