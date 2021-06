Chi era John McAfee

Nel 1986 aveva avuto l’idea per il primo antivirus; nel 1992 aveva quotato la sua società in Borsa per 80 milioni; nel 2008 per problemi legali aveva liquidato tutto ed era andato nel Belize; nel 2012 era dovuto scappare anche da lì; nel 2015 si era candidato a presidente degli Stati Uniti; il 23 giugno del 2021 è stato trovato morto suicida in un carcere spagnolo. John McAfee, fondatore della omonima società, si era dichiarato “perseguitato politico”. Le autorità spagnole avevano appena concesso l’estradizione negli Stati Uniti, dove rischiava fino a 30 anni di carcere per evasione fiscale.

