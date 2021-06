Da Nyt a Bbc. L'incidente ai cloud dei grandi siti è una luce sulla prossima pandemia

La prossima pandemia non sarà biologica, ma tecnologica. Se non si predispone un piano di prevenzione – istituzionale e condiviso – contro i rischi di default del sistema informativo che ormai regge tutti i processi della vita sociale contemporanea, si mettono a repentaglio l’economia e la democrazia dell’Occidente. L’incidente di ieri a un provider di servizi cloud che ospita, insieme a servizi del governo britannico, anche alcuni dei più importanti siti internet dell’informazione mondiale – dalla Bbc alla Cnn, dal New York Times, a Le Monde, The Guardian, Financial Times, Il Corriere della Sera, alle piattaforme Vimeo, Reddit e Twitch – ha bruscamente ricordato anche ai distratti europei i rischi di una tanto miope quanto irresponsabile dipendenza tecnologica. Oltre a questi ormai frequenti malfunzionamenti infrastrutturali, si ripetono attacchi hacker devastanti, come quello che ha bloccato la rete di oleodotti della Colonial Pipeline in USA e che ha portato, stando a Bloomberg, al pagamento di un riscatto milionario ai pirati di DarkSide. Le istituzioni Usa, insieme al poderoso ecosistema tecnologico americano, stanno reagendo: il 12 maggio Biden ha firmato un importante ordine presidenziale per rafforzare la sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture cloud, considerate interesse strategico nazionale. L’intervento impone severi processi di prevenzione e controllo sulle infrastrutture digitali e si orienta verso la “zero trust architecture”, ovvero la logica di massima protezione per ogni device e ogni accesso ai sistemi critici. E da noi?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni