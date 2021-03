Lo stato e la mancata svolta digitale. Lezioni dal cloud di Poste

La Piattaforma multicanale di Poste è un esempio di gestione efficiente laddove occorra garantire un accesso a dati provenienti da più fonti, anche per non rimanere ostaggio di un servizio pubblico che non funziona

Durante una pandemia, chi sa utilizzare correttamente cloud e interoperabilità dei dati, vince. Salva vite umane, evita fallimenti di imprese e distruzioni di posti di lavoro. Al contrario, chi difende gelosamente e ottusamente il proprio orticello informativo causa disservizi ai cittadini e prolunga la già lunghissima scia di danni sociali ed economici inflitti a tutto il Paese. Ciò a cui abbiamo assistito con la débâcle della Regione Lombardia sul sistema di prenotazione dei vaccini è solo l’ultimo caso di clamorosa inadeguatezza – irresponsabilità – per un servizio essenziale delle istituzioni, specie durante un’emergenza sanitaria, ovvero la gestione digitale dei processi sanitari. L’errore fondamentale delle autorità – nazionali e regionali – è aver considerato i processi di sanità pubblica, pur durante un’emergenza pandemica, un mero aggregato di quelli relativi alla salute individuale, lasciandoli quindi a 21 diversi sottosistemi locali che tuttora non dialogano tra loro. Tutto ciò nonostante il governo disponesse fin dal primo giorno della piena legittimazione costituzionale per sostituirsi alle competenze regionali in materia di profilassi pandemica internazionale, come certificato dalla stessa Corte costituzionale.