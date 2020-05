Lavoro immateriale

Milano. Per capire come sarà la ripartenza nel mondo e nell’Italia post coronavirus, e come saranno il mondo e la società negli anni e nei mesi a venire, ovviamente il primo criterio da valutare è che tipo di ripartenza ci sarà. “Se sarà possibile ottenere e diffondere massicciamente un farmaco antivirale o un vaccino nel giro di qualche mese non assisteremo a grandi sconvolgimenti”, dice al Foglio Stefano Quintarelli, informatico e imprenditore, ex parlamentare e membro del gruppo di esperti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.