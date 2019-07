C’è un’altra Tav

"Ci uccidono con l’onda!". “Nel clero esistono impianti a onde che torturano, rovinano e uccidono da lontano milioni di morti in Italia”. “Chiesa assassina che uccidi coll’onda”. “In tutta Italia coll’onda ultravioletta colpiscono i cani e morsicano il più vicino”. Erano gli slogan che negli anni settanta e ottanta C.T. (al secolo Carlo Torrighelli) dipingeva per terra o sui cartelli per le strade di Milano, in particolare nella zona attorno al castello Sforzesco, dove si aggirava con il suo carretto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.