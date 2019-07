La deriva dei No

Con il licenziamento via mail da parte del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli del professor Pierluigi Coppola, la commissione sulla Alta velocità Torino-Lione perde l’unico esperto rimasto, docente di Ingegneria a Tor Vergata e al Massachusetts Institute of Technology, a invocare un’analisi complessiva (e non parziale) dell’opera. Fu l’unico a non firmare, mesi fa, l’analisi costi-benefici stilata da Marco Ponti e dagli altri componenti contraria alla Tav. La motivazione del licenziamento è avere rilasciato – a marzo – interviste non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.