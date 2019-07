Salvini usa il blocco dei treni per dare l'ultimatum a Toninelli

Da Rovezzano, dove questa notte è andata a fuoco una cabina elettrica della linea dell'alta velocità, Matteo Salvini ha lanciato un avviso agli alleati di governo. "La Tav è un'infrastruttura fondamentale e non sono più accettabili no, ritardi e rinvii da parte del ministro Toninelli. E questo non solo sulla Tav, ma, a quanto mi risulta, ci sono decine e decine di opere pubbliche in tutta Italia ferme al ministero delle Infrastrutture. Il ministro dei Trasporti deve lavorare per far viaggiare gli italiani non per fermare e lasciargli a piedi".

Foto di David Allegranti

Il ministro dell'Interno ha inoltre detto che quanto accaduto questa mattina "non è un attacco allo Stato, ai poteri forti, è un danno ai lavoratori che hanno perso un giorno di lavoro e spero che qualcuno finisca in galera se verranno trovate delle responsabilità che mi sembrano chiare" visto che ci sono "tre danni contestuali negli stessi minuti", prima di aggiungere che "tutti sono già al lavoro, se sarà dimostrato essere un caso di criminalità, per mettere in galera questi imbecilli che hanno rovinato una giornata di lavoro a decine di migliaia di italiani con il folle presupposto di combattere lo Stato".