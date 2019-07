Salvini il bullo intrappolato

Roma. “Io a quella riunione del Cdm non vado”. E tra le tante cose dette e ritrattate nelle ultime dodici ore, nell’esplosione e nella subitanea ricomposizione di questa crisi senza crisi – “è venuta meno la fiducia anche personale” (giovedì); “io mi fido di Di Maio” (venerdì) – la promessa di non andare al Consiglio dei ministri l’ha mantenuta. Così, a discutere di autonomia, che è una delle bandiere della Lega, Matteo Salvini non c’è andato. La mezza crisi, spiegano...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.