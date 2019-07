Tre consigli per una startup di successo dal fondatore di Vivino

Heini Zachariassen è il creatore della app Vivino, che oggi può contare su 30 milioni di utenti e appassionati di vini. Zachariassen spiega al Foglio come si crea un'azienda disruptive in un'industria che ha 6000 anni di storia alle spalle, come vede il vecchio continente e dà alcuni consigli per muoversi in un mercato innovativo.