Non siamo amici della Russia perché ci conviene, ma proprio perché abbiamo “interessi comuni e complementari”. L’editoriale del Global Times, magazine di proprietà del Partito comunista cinese pubblicato in lingua inglese, toglie ogni dubbio sull’amore che c’è tra Pechino e Mosca. Il presidente cinese Xi Jinping è andato a trovare il suo omologo russo Vladimir Putin al Forum economico di San Pietroburgo, e ha portato in dote non solo due pucciosissimi panda (in nome della vecchia tradizione della panda diplomacy)...

