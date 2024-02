Nel tennis è sparito il rovescio a una mano

Il colpo più bello di questo sport è in via d’estinzione. Lontani i tempi di Federer e Wawrinka. Con i risultati deludenti di Tsitsipas, non c'è più nessuno nella top 10

In principio il tennis era un guizzo, estetica applicata a un campo, una acrobazia fine a se stessa che metteva in risalto le possibilità del corpo umano per gli applausi del pubblico borghese che avrebbe commentato “che bello”, mai “che forte”. I primi tre a far tremare la cattedrale furono Jimmy Connors, Chris Evert, Bjorn Borg. Sono stati loro a rivoluzionare il rovescio, aggiungendo la seconda mano a un colpo che sembrava perfetto così com’era. Fino a quel momento, l’inizio degli anni Settanta, la mano sinistra rappresentava un rito di passaggio, aiutava i bambini con pochi muscoli a eseguire un precolpo, l’apprendistato che dal niente avrebbe portato a imparare il rovescio come si deve, quello dei manuali, rigorosamente a una mano sola. “Non sarà bello, ma è efficace”, chiuse il dibattito sullo stile la Evert con un ghigno che faceva intuire che il tennis si stava trasformando. Da palcoscenico a ring, da gesti bianchi a pugilato. Nel tirare pugni non è necessaria la poesia, l’importante è essere diretti, l’importante è fare male. Borg, con il suo passato da hockeista, aveva cominciato a giocare entrambi i colpi a due mani, le racchette erano troppo pesanti. “Non riuscirai a fare molto se non ti liberi della sinistra”, gli dissero i puristi. E invece 6 Roland Garros e 5 Wimbledon. Un bimane re sull’erba. Nel 1976 a qualcuno sembrava ancora un’eresia. Qualche anno dopo, il quattordicenne Pete Sampras si era invece lasciato convincere. “Vuoi vincere a Londra? Bene. Sarà meglio che cominci a giocare con una mano sola”. Signorsì. Dal 1997 al 2000, sette titoli ai Championships, tutti con il rovescio degli antichi.