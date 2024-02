Oltre Sinner. Ecco perché amiamo il tennis

I ragazzi nati dopo il Duemila ascoltano le stesse canzoni ma in versione accelerata, a velocità 1,5. Ed è così che riproducono i messaggi vocali, guardano i film, usufruiscono del mondo che gli sta intorno. Il tennis, che al momento sembra essere governato da un ragazzo italiano nato nel 2002, continua a muoversi in direzione ostinata e opposta rispetto ai gusti dei millennial. L’introduzione del tie-break al quinto set del torneo di Wimbledon è stata una rivoluzione mal tollerata ma anche un atto di pietà retroattiva nei confronti di quel 22 giugno 2010, il primo turno tra John Isner e Nicolas Mahut finito dopo tre giorni e oltre undici ore, 70 a 68 in favore dell’americano nel set decisivo. Una tortura, non solo per chi stava in campo, ma anche per gli spettatori, costretti a muovere la testa a destra e a sinistra ad ogni maledetto punto. Ne valeva la pena? No, nemmeno per chi quella partita alla fine l’ha vinta.

